GPU Nvidia уже необязательны: DeepSeek готовит крупнейшую закупку ИИ-чипов Huawei — 160 тысяч ускорителей

DeepSeek, по данным Bloomberg, планирует заказать около 160 000 ИИ-ускорителей Huawei Ascend 950DT для нового дата-центра во Внутренней Монголии. Если проект будет реализован, он станет одним из крупнейших кластеров вычислительной техники Huawei и позволит DeepSeek существенно нарастить мощности для обучения и работы ИИ-моделей. При этом сроки поставок будут зависеть от производственных возможностей Huawei и, предположительно, могут растянуться более чем на год.

Сейчас DeepSeek использует как ускорители Nvidia, так и решения Huawei, однако новая закупка может стать шагом к значительному сокращению зависимости от американского производителя. Для китайской компании это особенно важно на фоне действующих ограничений США на экспорт передовых полупроводников и оборудования для ИИ в Китай.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Huawei и DeepSeek пока официально не подтвердили информацию о сделке. Её масштаб также напрямую зависит от того, насколько быстро Huawei сможет выпускать Ascend 950DT в необходимых количествах.

Если планы будут реализованы, заказ на 160 тысяч чипов станет серьёзным стимулом для китайской индустрии ИИ-полупроводников и укрепит позиции Huawei на внутреннем рынке.