Батарея на 8300 мА•ч, максимальная защита IP69K, экран 120 Гц и камера 50 Мп. Honor Play 11 рассекречен до анонса

Honor готовит к выпуску Play 11 — доступный смартфон, главным преимуществом которого станет огромная батарея на 8300 мА•ч.

По данным утечки, устройство толщиной 8,3 мм получит 6,87-дюймовый TFT LCD-дисплей с разрешением 1592 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. За производительность будет отвечать чип Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, а на задней панели разместится основная камера на 50 Мп.

Смартфон сможет заряжаться по кабелю мощностью до 45 Вт и получит NFC и Bluetooth 4.2. При этом Honor сделает серьёзный акцент на защищённости: Play 11 приписывают сертификацию IP69K, устойчивость к пыли и воде, а также пятизвёздочный рейтинг SGS за защиту от падений. Дополнительно заявлена отдельная ИИ-кнопка быстрого доступа.

Ожидается, что Honor Play 11 представят в Китае уже в сентябре 2026 года. Цена, объём оперативной и встроенной памяти пока не раскрыты.