Смартфон с батареей 8000 мА·ч, которая сохраняет 80% емкости через семь лет: Oppo A7 Pro показали во всех цветах за неделю до премьеры

Не только большая батарея, но еще и защита IP69K

Мобильные телефоны

Oppo опубликовала новое изображение будущего смартфона Oppo A7 Pro — новинку показали сразу в трех цветах: голубом, розовом и серо-черном. При этом премьера устройства состоится лишь 11 сентября.

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Источник изображения: Oppo

«Фишкой» смартфона станет аккумулятор емкостью 8000 мА·ч. По результатам лабораторных испытаний самой Oppo, после семи лет обычной эксплуатации батарея должна сохранить не менее 80% первоначальной емкости.

Также аппарат получит максимальную защиту от пыли и воды — в соответствии со степенью IP69K.

Полные технические характеристики Oppo пока не раскрыла. Согласно предварительным данным Oppo A7 Pro получит 6,57-дюймовый экран OLED с разрешением Full HD+, SoC Snapdragon 4 Gen 5, ColorOS 16 на базе Android 16 и ряд функций ИИ.

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