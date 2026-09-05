Смартфон с батареей 8000 мА·ч, которая сохраняет 80% емкости через семь лет: Oppo A7 Pro показали во всех цветах за неделю до премьеры

Не только большая батарея, но еще и защита IP69K

Oppo опубликовала новое изображение будущего смартфона Oppo A7 Pro — новинку показали сразу в трех цветах: голубом, розовом и серо-черном. При этом премьера устройства состоится лишь 11 сентября.

«Фишкой» смартфона станет аккумулятор емкостью 8000 мА·ч. По результатам лабораторных испытаний самой Oppo, после семи лет обычной эксплуатации батарея должна сохранить не менее 80% первоначальной емкости.

Также аппарат получит максимальную защиту от пыли и воды — в соответствии со степенью IP69K.

Полные технические характеристики Oppo пока не раскрыла. Согласно предварительным данным Oppo A7 Pro получит 6,57-дюймовый экран OLED с разрешением Full HD+, SoC Snapdragon 4 Gen 5, ColorOS 16 на базе Android 16 и ряд функций ИИ.