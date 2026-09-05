Сразу пять российских спутников сгорели в атмосфере в августе 2026 года

А всего за месяц полет завершили 67 аппаратов — в мировом масштабе

В августе 2026 года завершился орбитальный полет пяти российских космических аппаратов. Речь идет о спутниках TriSat-1, TriSat-2, TriSat-3, TriSat-4 и Hyperview-1G. Всего за месяц сошли сами (или были сведены с орбиты Земли) 67 космических аппаратов.

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Первым из российских аппаратов в августовском списке стал TriSat-3, завершивший полет 11 августа. На следующий день последовал TriSat-1, 18 августа — Hyperview-1G, 20 августа — TriSat-2, а 21 августа — TriSat-4. Все спутники TriSat имели международные идентификаторы, относящиеся к одному запуску 2025 года — 2025-313, что указывает на их выведение в рамках одной миссии. Hyperview-1G находился на орбите с 2024 года.

В общей статистике на российские аппараты пришлось около 7,5% всех спутников, завершивших полет в течение августа. Абсолютное большинство составили американские Starlink — на них пришлось 64,1% от общего количества, то есть около 43 аппаратов.

Всего в августе полет завершили 67 космических аппаратов разных стран — в среднем по 2,16 в сутки. Помимо российских спутников и Starlink, в перечень вошли аппараты Китая, Италии, Германии, Великобритании, Австралии, Японии и других стран.