Samsung, и это флагманские часы? Пользователи сообщают, что у Samsung Galaxy Watch Ultra разваливается корпус

В Сети появились жалобы владельцев Samsung Galaxy Watch Ultra на необычную поломку: безель и верхняя панель часов целиком отделяются от основной части корпуса. Пользователи утверждают, что это происходило без падений или заметных механических воздействий.

Один из владельцев рассказал на Reddit, что верхняя часть его Galaxy Watch Ultra 2025 года отделилась, когда он просто повернул запястье, открывая дверь. По его словам, часам было около года, при этом они ранее не подвергались ударам или воздействию воды.

Этот случай не единственный. Как минимум еще несколько владельцев Galaxy Watch Ultra поколений 2024 и 2025 годов опубликовали фотографии, подтверждающие те же проблемы. Один пользователь утверждает, что приобрел часы только в марте 2026 года и не повреждал, но безель все равно отделился от корпуса.

Но вопросы есть не только к качеству сборки, но и к гарантийному сервису. По словам одного из пользователей, Samsung сначала согласилась отремонтировать часы по гарантии, но позднее выставила счет почти на $300.