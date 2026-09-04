В США испытывают ракетное топливо нового поколения: CycloRP протестировали в ротационном детонационном ракетном двигателе

Американские компании CycloKinetics и Venus Aerospace начали испытания альтернативного ракетного топлива CycloRP в ротационном детонационном ракетном двигателе (RDRE). Разработчики хотят выяснить, сможет ли новое горючее стать прямой заменой распространенным углеводородным топливам RP-1 и RP-2 без существенной модернизации существующих двигателей.

CycloKinetics преподносит CycloRP как более энергоемкое и чисто сгорающее топливо. При этом одним из главных требований остается совместимость с уже используемыми двигательными установками: в перспективе переход на новое горючее не должен требовать серьезных изменений их конструкции.

Первый этап испытаний завершился в июле 2026 года. CycloRP проверили в ротационном детонационном двигателе Venus Aerospace, в котором энергия топлива высвобождается не за счет обычного непрерывного горения, а посредством распространяющихся по камере детонационных волн. Такой принцип потенциально позволяет эффективнее преобразовывать энергию топлива в тягу.

Главным результатом испытаний стало подтверждение способности CycloRP стабильно детонировать в условиях RDRE. Для нового топлива это важный этап, поскольку внутри такого двигателя возникают экстремальные давления и температуры, а процессы горения протекают значительно сложнее, чем в традиционных ракетных камерах.

Теперь разработчики переходят к испытаниям системы охлаждения двигателя. В жидкостных ракетных установках часть горючего перед подачей в камеру может проходить по каналам вокруг наиболее нагретых элементов, отводя от них тепло. CycloKinetics и Venus Aerospace сравнят охлаждающие свойства CycloRP с традиционными RP-1 и RP-2.

Этот этап особенно важен для концепции прямой замены. Новому топливу недостаточно демонстрировать подходящие характеристики горения — оно должно обеспечивать сопоставимые эксплуатационные свойства, включая эффективное охлаждение двигателя.