Компактная домашняя электростанция с батареей 2 кВтч, ресурсом более 10 тыс. циклов и функцией ИБП: представлен Anker Solix S2000

Электростанция, которая сама автоматически себя заряжает до максимума после предупреждений о возможных стихийных бедствиях

Anker расширила европейскую линейку портативных электростанций Solix моделью S2000. При емкости 2010 Вт·ч масса составляет 16,2 кг, размеры — 20,8 × 28,2 × 32,3 см. Производитель позиционирует новинку как одну из самых компактных и легких станций своего класса.

Solix S2000 оснащена LFP-аккумулятором, рассчитанным на длительную эксплуатацию. По данным Anker, после 10 000 циклов зарядки батарея должна сохранять до 60% первоначальной емкости. Для экономии энергии при подключении маломощной нагрузки используется система OptiSave 2.0. Собственное потребление станции в режиме ожидания составляет всего 6 Вт.

Номинальная выходная мощность достигает 1500 Вт, а кратковременно станция способна выдавать до 3000 Вт. Этого достаточно для питания холодильников, микроволновых печей, электрических чайников и другой бытовой техники. Выходная мощность USB-портов — до 100 Вт.

Solix S2000 может использоваться и как источник бесперебойного питания. При отключении внешнего питания станция переключается на аккумулятор менее чем за 10 мс, поэтому ее можно подключать к компьютерам, маршрутизаторам и другой чувствительной к перебоям технике.

Anker заявляет, что полного заряда достаточно примерно на 35 часов работы 700-литрового холодильника. От бытовой электросети мощностью до 1600 Вт батарею можно зарядить до 80% за 1,2 часа. При одновременной зарядке от сети и солнечной панели суммарной мощностью до 1800 Вт это время сокращается примерно до одного часа.

От солнечной панели мощностью 400 Вт зарядка до 80% занимает около 4,5 часа. Предусмотрена и зарядка от автомобиля: при мощности 120 Вт она занимает около 18 часов, а при использовании 400-ваттного зарядного устройства от автомобильного генератора — около 4,5 часа.

Управлять станцией можно через мобильное приложение. В числе дополнительных функций есть режим Storm Guard: при получении предупреждения о сильной непогоде или наводнении система может автоматически зарядить аккумулятор до 100%, подготовив станцию к возможному отключению электричества.

Anker Solix S2000 уже доступна для предварительного заказа в Европе по цене 700 евро.