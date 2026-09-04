«Вышка связи» на высоте 16 км: американский стратосферный аэростат пересек Тихий океан и раздал на смартфоны в Японии мобильный интернет

Американская компания Sceye впервые испытала в Азии свою высотную платформу HAPS. Аппарат стартовал 9 августа в Нью-Мексико, пересек Тихий океан и через 13 дней достиг Японии. В общей сложности аэростат преодолел почти 15 тыс. км.

В Японии платформа совместно с оператором SoftBank использовалась для испытаний мобильной связи непосредственно из стратосферы. Аппарат находился на высоте около 16,6 км и более семи дней оставался в воздушном пространстве, контролируемом Японией.

В отдельные периоды HAPS удавалось удерживать заданный район с отклонением всего около 5 км. Для высотных платформ это важный параметр: чтобы обеспечить стабильное покрытие, аппарат должен продолжительное время оставаться над одной территорией.

На борту была установлена телекоммуникационная система SceyeCELL, рассчитанная на прямое подключение обычных мобильных устройств. Во время испытаний смартфоны подключались к ней через инфраструктуру SoftBank без каких-либо специальных модификаций. Инженеры проверили обмен сообщениями, голосовые звонки, доступ в интернет и потоковое видео. Также была испытана система экстренного оповещения для использования во время крупных чрезвычайных ситуаций.

Часть мобильной инфраструктуры впервые разместили непосредственно на высотной платформе. На борту работали ядро мобильной сети и веб-сервер, поэтому запросы со смартфонов могли обрабатываться прямо там, без обращения к удаленному облачному дата-центру. Средняя задержка передачи данных составила 68 мс — по данным Sceye, более чем на 40% меньше, чем при обработке через облачную инфраструктуру.

Кроме смартфонов, платформа поддерживала связь с беспилотниками. Sceye рассматривает такую возможность как основу для единой коммуникационной инфраструктуры, способной связывать аппараты, работающие на разных высотах.

Компания позиционирует HAPS как промежуточное звено между наземными базовыми станциями и спутниками. Такие платформы работают значительно выше пассажирских самолетов, но при этом находятся гораздо ближе к пользователям, чем орбитальные аппараты. По оценке Sceye, одна полноразмерная платформа в будущем сможет обеспечить покрытие, сопоставимое примерно с 500 наземными базовыми станциями.

После завершения испытаний в Японии аппарат не приземлился — сейчас он летит над Тихим океаном обратно в США.