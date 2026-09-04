Поставки робототехнических лидаров RoboSense взлетели на 510% за полгода

Китайский производитель лидаров RoboSense отчитался о выручке в 1,02 млрд юаней (около $140 млн) за первое полугодие 2026 года — рост на 30,2% год к году. Общие отгрузки лидаров составили 719 200 штук, увеличившись на 169,6%. Настоящий взрыв показал робототехнический сегмент: поставки лидаров для роботов и других применений достигли 282 600 единиц — скачок на 510,4% к аналогичному периоду прошлого года.

На долю робототехники пришлось около 39% всех отгрузок. Оставшиеся 61% — 436 600 единиц — лидары для систем помощи водителю (ADAS), их продажи выросли на 98% год к году.

Источник изображения: RoboSense

В отчётном периоде RoboSense запустила в серийное производство и начала отгрузку клиентам лидара E2 на собственном чипсете Peacock, а также анонсировала архитектуру EOCENE SPAD-SoC и два чипсета — Phoenix и Peacock.

SPAD (однофотонный лавинный диод) важен для разработчиков лидаров, поскольку детектирует отдельные фотоны и поддерживает дальнометрию при низкой освещённости. Конкретных бенчмарков, выхода годных кристаллов, цен и имён заказчиков компания не раскрыла.

Однако издание 36Kr сообщает, что и RoboSense, и конкурент Hesai зафиксировали снижение валовой маржи год к году. Давление на отрасль оказывает падение цен на лидары по мере их проникновения в более дешёвые модели автомобилей, а у RoboSense к этому добавились возросшие затраты на сырьё. Операционный денежный поток обеих компаний улучшился, но остался отрицательным.