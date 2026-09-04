В России изменились цены на популярный белорусский кроссовер Belgee X50+: топовые комплектации теперь стоят 2,7 и 2,8 млн рублей

А вот стоимость базовых версий не изменилась

Белорусский бренд Belgee с сентября скорректировал российские цены на компактный кроссовер X50+. Две наиболее дорогие комплектации подорожали на 20 тыс. рублей.

Изменения затронули исполнение Prestige, которое теперь стоит 2,7 млн рублей, и спецверсию Onyx (2,8 млн рублей). Цены начальных вариантов Active и Style не изменились — 2,32 и 2,51 млн рублей соответственно.

Onyx, появившийся в продаже в апреле, отличается от остальных версий черным кузовом, красными тормозными суппортами, спортивным спойлером и черно-красным салоном с отделкой экокожей и экозамшей.

Belgee X50+ остается самым доступным кроссовером марки в России. Независимо от комплектации автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя мокрыми сцеплениями, привод — передний.

Это уже не первое повышение цен Belgee за последнее время. В августе седан S50 и кроссовер X70 во всех комплектациях подорожали на 30 тыс. рублей.