Норвегия планирует запретить смарт-очки с камерами в публичных местах
Министр цифровизации Карианне Тунг запускает экспертную группу для защиты приватности — под ударом устройства Meta* и Snap со встроенными камерами и будущим распознаванием лиц
Правительство Норвегии рассматривает запрет на использование смарт-очков и других носимых устройств со встроенными камерами в публичных местах. Министр цифровизации Карианне Тунг заявила агентству AFP, что страна фиксирует «явный тренд на объединение искусственного интеллекта с камерами и микрофонами, встроенными в очки, наушники, головные уборы и другие предметы повседневного обихода».
Под удар попадают устройства Meta* и Snap — они оснащены камерами, подключены к интернету и в скором времени могут получить функцию распознавания лиц. Правозащитники уже окрестили гаджеты «очками извращенцев» (pervert glasses), что вызвало заметную потребительскую реакцию.
«Мы должны предотвратить использование этого оборудования для слежки за другими людьми в общественных местах», — подчеркнула Тунг, добавив, что ограничения могут затронуть и применение распознавания лиц в публичном пространстве.
Министр намерена сформировать экспертную группу, которая выработает рекомендации по усилению защиты прав граждан на приватность. Конкретные сроки введения запрета пока не называются.
* Деятельность организации «Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram» признана экстремистской и запрещена в РФ
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