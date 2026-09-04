Норвегия планирует запретить смарт-очки с камерами в публичных местах

Министр цифровизации Карианне Тунг запускает экспертную группу для защиты приватности — под ударом устройства Meta* и Snap со встроенными камерами и будущим распознаванием лиц

Правительство Норвегии рассматривает запрет на использование смарт-очков и других носимых устройств со встроенными камерами в публичных местах. Министр цифровизации Карианне Тунг заявила агентству AFP, что страна фиксирует «явный тренд на объединение искусственного интеллекта с камерами и микрофонами, встроенными в очки, наушники, головные уборы и другие предметы повседневного обихода».

Под удар попадают устройства Meta* и Snap — они оснащены камерами, подключены к интернету и в скором времени могут получить функцию распознавания лиц. Правозащитники уже окрестили гаджеты «очками извращенцев» (pervert glasses), что вызвало заметную потребительскую реакцию.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

«Мы должны предотвратить использование этого оборудования для слежки за другими людьми в общественных местах», — подчеркнула Тунг, добавив, что ограничения могут затронуть и применение распознавания лиц в публичном пространстве.

Министр намерена сформировать экспертную группу, которая выработает рекомендации по усилению защиты прав граждан на приватность. Конкретные сроки введения запрета пока не называются.