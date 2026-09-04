Названы электромобили с самыми живучими батареями после пробега 150 000 км: Mercedes-Benz EQA, Hyundai IONIQ 5 и BMW i4 — в топ-3

Австрийская компания AVILOO, специализирующаяся на диагностике тяговых батарей, проанализировала более 500 тыс. независимых тестов электромобилей и сравнила деградацию аккумуляторов 20 популярных моделей. Исследование показало, что после 150 тыс. км пробега лучшие из них сохраняют около 94% первоначальной полезной емкости. При этом состояние батарей у машин одной модели и с одинаковым пробегом может заметно различаться.

Лучший результат на отметке 150 тыс. км продемонстрировал Mercedes-Benz EQA: медианный показатель State of Health (SoH) составил 94%. Этот показатель отражает, какую долю первоначальной полезной емкости сохранила батарея.

Почти столько же осталось у Hyundai IONIQ 5 — 93,8%, а BMW i4 показал результат 93,6%. В пятерку лидеров также вошли Hyundai Kona EV и Volvo XC40 Recharge, сохранившие более 92% емкости. Ford Mustang Mach-E и Polestar 2 показали около 92,5%, а Cupra Born и Volkswagen ID.3 — примерно 92%.

Tesla оказалась ниже лидеров. У Model Y медианный показатель SoH после 150 тыс. км составил 90,3%, хотя после первых 50 тыс. км показатель находится примерно на уровне 94,5%. У Model 3 после 150 тыс. км в среднем оставалось 88,9% первоначальной емкости.

Одним из худших результатов среди исследованных моделей оказался Nissan Leaf ZE1 — 86,3%. В AVILOO связывают это в том числе с относительно небольшой батареей емкостью 40 кВт·ч. Для преодоления одинакового расстояния автомобилю приходится совершать больше циклов зарядки, чем электромобилям с аккумуляторами большей емкости. Ниже 88% также оказались MINI Cooper SE и Renault Zoe.

Однако, по мнению исследователей, гораздо важнее не средний показатель конкретной модели, а разброс между отдельными автомобилями. Две машины одной модели с одинаковым пробегом могут иметь существенно разное состояние батареи. В отдельных случаях разница достигала 13,5 процентного пункта SoH. У Tesla Model Y разброс при 150 тыс. км составлял около 11 пунктов, у Hyundai IONIQ 5 превышал 12, а у Nissan Leaf достигал 13,5 пункта.

Таким образом, одного пробега недостаточно для оценки состояния подержанного электромобиля. На деградацию батареи влияют ее химический состав, климат, режимы зарядки, количество циклов, а также время, которое автомобиль проводит с высоким уровнем заряда. Разница в 10 процентных пунктов SoH способна означать десятки километров разницы в реальном запасе хода.

AVILOO использовала собственные независимые измерения, а не показатели состояния батареи, которые выводит электроника самих автомобилей. Данные собирались в 2022–2026 годах в Европе, Азии, Северной и Южной Америке и Австралии. Всего глобальная база компании насчитывает более 1 млн тестов.

В целом результаты указывают на относительно медленную деградацию современных тяговых батарей. Даже модели с худшими показателями в среднем сохраняют более 85% первоначальной емкости после 150 тыс. км.