10 000 сотрудников Micron на Тайване грозят забастовкой из-за дележа рекордной прибыли от памяти

Профсоюзы двух тайваньских заводов Micron — в Таоюане и Тайчжуне — угрожают промышленными акциями, требуя изменить модель распределения прибыли. Вместе они представляют почти 10 000 из примерно 15 000 сотрудников компании на острове. Забастовка пока не объявлена, но по итогам внутреннего опроса в августе более 80% участников высказались за проведение акции. Micron в ответ заявляет, что бонус за текущий год станет крупнейшим в истории компании, и что намерена продолжать диалог.

В центре конфликта — план, учитывающий результаты компании и индивидуальные показатели сотрудников. Профсоюзы критикуют непрозрачность расчёта корпоративной составляющей и считают, что вознаграждение недостаточно отражает текущие сверхвысокие прибыли в сегменте памяти. Требования включают единовременную доплату за 2026 финансовый год, а с 2027-го — замену существующей модели на бонусный пул, в который будет направляться 15% операционной прибыли с поквартальной выплатой.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Тайвань — крупнейшая производственная площадка Micron в мире. Компания годами инвестировала в остров и выпускает там как обычную DRAM, так и память для высокомаржинальной HBM-памяти. В марте Micron закрыла сделку по покупке завода Powerchip Semiconductor Manufacturing P5 в Тунло — там доступно около 2800 м² чистых помещений под 300-мм пластины, ещё столько же запланировано.

ИИ-бум разогнал спрос на HBM и серверную DRAM, значительно улучшив экономическое положение производителей памяти. Тайваньские профсоюзы ссылаются на модели Samsung и SK hynix: в мае Samsung предотвратила масштабный трудовой конфликт, согласившись на бонусный пул, теснее привязанный к операционной прибыли чипового подразделения. Администрация Центрального тайваньского научного парка уже поддерживает контакты между представителями работников и Micron, готовая подключить медиацию в случае эскалации.