Маленькое чудо от Google. Pixel 11 Pro XL на голову лучше Pixel 10 Pro XL по автономности, хотя батарея у него чуть меньше

Компания Google недавно выпустила смартфоны линейки Pixel 11, у части из которых аккумуляторы даже чуть меньше, чем у предшественников. Однако первые тесты показывают, что Google каким-то чудом удалось не то что сохранить автономность, а значительно её улучшить.

В тестах GSM Arena флагман Pixel 11 Pro XL проработал 16 часов 45 минут. Для сравнения, Pixel 10 Pro XL в тех же сценариях показал время 12 часов 28 минут. При этом у новинки батарея ёмкостью 5115 мАч, а у прошлогодней модели это 5200 мАч. Да, разница небольшая, но она всё-таки в пользу более старого аппарата. При этом автономность улучшилась примерно на треть.

В итоге новинка Google оказалась даже автономнее Samsung Galaxy S26 Ultra, хотя до iPhone 17 Pro Max всё равно не дотянула. Впрочем, разница теперь уже не такая катастрофическая, как в прошлом году.

С зарядкой тоже стало лучше. За полчаса теперь набирается 72-78% (в зависимости от режима) против 64% у Pixel 10 Pro XL. На полную зарядку вместо 1 часа 22 минут уходит всего один час.

Из остального авторы отметили яркий экран, но он такой же, как в прошлом году, качественную сборку и материалы, хорошие динамики, отличными камерами, но при этом новая SoC Tensor G6, как и все прошлые поколения, не способна конкурировать с флагманскими платформами конкурентов.