Google построит солнечную ферму с накопителями на бывшей угольной шахте Западной Вирджинии

Google заключил соглашение с американским разработчиком чистой энергии MN8 Energy и производителем долгосрочных накопителей Eos Energy о строительстве гибридного проекта Mammoth Solar в округе Канава, Западная Вирджиния. Объект разместится на территории рекультивированной угольной шахты и объединит 86 МВт солнечной генерации, 10 МВт/100 МВт-ч цинковых накопителей Eos Z3 и 70 МВт/280 МВт-ч литий-ионных батарей.

«Солнечная часть» проекта будет завершена в 2028 году, литий-ионное хранение — в 2029-м, а цинковое — в 2030-м. После ввода в эксплуатацию Mammoth станет первым проектом долгосрочного хранения энергии в Западной Вирджинии. Энергия будет поставляться в сеть PJM Interconnection и питать дата-центры Google в регионе, включая запланированный объект в штате. Google выкупит энергию, мощность и атрибуты чистой генерации проекта.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Mammoth Solar стал первым совместным проектом в рамках Master Supply Agreement между MN8 и Eos, подписанного в октябре 2025 года. Соглашение предусматривает развёртывание до 750 МВт-ч систем долгосрочного хранения на проектах возобновляемой энергетики по всей территории США.

Цинковые накопители Eos Znyth рассчитаны на 4–16 часов хранения при общем сроке службы 25 лет. Компания базируется в Нью-Джерси, и уже имеет несколько коммерческих внедрений в США. MN8 Energy управляет портфелем примерно из 4 ГВт солнечных проектов на стадии эксплуатации и строительства, а также около 1,1 ГВт-ч батарейных накопителей.