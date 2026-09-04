Бесшумный ремень Gates вместо цепи, мотор Bosch Performance 85 Н·м и тяговая батарея емкостью 800 Вт·ч: представлен электровелосипед Cube Touring Hybrid Deluxe SLX 800 2027

Cube представила электровелосипед Touring Hybrid Deluxe SLX 800 2027 модельного года. Он рассчитан как на ежедневные поездки по городу, так и на продолжительные путешествия. Одной из главных особенностей модели стал карбоновый ремень Gates вместо традиционной цепи. Такая трансмиссия требует меньше обслуживания и не нуждается в регулярной смазке.

Электровелосипед оснащен центральным мотором Bosch Performance Line PX с крутящим моментом до 85 Н·м и тяговой батареей емкостью 800 Вт·ч. Масса Touring Hybrid Deluxe SLX 800 2027 составляет 27,9 кг.

В качестве трансмиссии выступает пятиступенчатая планетарная Shimano Nexus. В сочетании с ремнем Gates она образует практически необслуживаемую систему: владельцу не придется регулярно чистить, смазывать и обслуживать цепь и переключатель.

Спереди установлена амортизационная вилка SR Suntour NVX-32 LO Air с ходом 100 мм. Задней подвески нет. Покрышки — Schwalbe Motion Big Apple, тормоза — гидравлические дисковые Shimano BR-MT200.

Cube сразу оснастила Touring Hybrid Deluxe SLX 800 всем необходимым для повседневной эксплуатации: в стандартную комплектацию входят полноразмерные крылья, багажник и встроенное освещение. Стоимость велосипеда в Германии — 3400 евро.