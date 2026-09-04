ИИ уже пишет научные статьи, а в Nature поднимают вопрос: кто теперь автор, а кто — просто «сделал полезный комментарий»?

Нейросети всё чаще используются в науке для поиска и обобщения литературы, проверки гипотез, подготовки ответов рецензентам и улучшения стиля текстов. Это ставит вопрос, выходящий далеко за рамки удобства: что считать авторством, когда часть интеллектуальной работы выполняет модель, и кому — модели или её разработчикам — приписывать эту работу.

Авторство в науке — заработанный статус, который сигнализирует сообществу: учёный компетентен и несёт ответственность за содержание статьи. Проблема не в том, кому достанется строчка в выходных данных, а в том, останется ли научная публикация подотчётной и заслуживающей доверия. Когда авторы используют ИИ-инструменты, это не эквивалентно привлечению живого соавтора: аспирант может ответить на критику и понести ответственность за точность работы. ИИ не может ни обосновать сгенерированное, ни взять ответственность.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Существующие классификации авторских ролей — например, таксономия CRediT (Contributor Roles Taxonomy), используемая многими издателями, — ценны тем, что дробят научный труд на конкретные роли. Но CRediT создавалась для людей, и человеко-машинная коллаборация ставит её в тупик. Вопрос уходит и в редакционно-рецензионную инфраструктуру: отбор рецензентов, интерпретация отзывов, язык редакционных решений — всё это уже может подвергается вмешательству ИИ.

Особенно показателен раздел благодарностей, где отмечаются научные труды. Одни и те же усилия могут считаться авторством, быть отмечены как «полезное замечание» или вовсе не упомянуты — включая невидимый труд по разметке данных, оценке моделей и поддержке платформ, на которых работают ИИ-модели.

В Nature подчёркивают: дискуссия должна выйти за рамки попыток вписать ИИ в существующую иерархию атрибуции — это шанс поставить под вопрос саму эту иерархию. Если ИИ-ассистированный синтез литературы заслуживает авторства, то почему такая же работа, как выполненная живым научным сотрудником, не даёт ему права на строчку в списке авторов?