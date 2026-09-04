Anker представила недорогую «космическую станцию» за 85 долларов — с поддержкой мониторов 2K 240 Гц, 80-ваттной зарядкой и встроенным экраном

Anker представила в Китае настольную док-станцию Space Station, рассчитанную в том числе на подключение игровых мониторов с высокой частотой обновления. Продажи начнутся 10 сентября, цена — $85.

Одной из главных особенностей Space Station стала поддержка HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. При подключении одного монитора док-станция способна выводить изображение в 4K с частотой до 144 Гц либо в 2K при 240 Гц.

В корпус встроен небольшой экран, на котором отображаются текущее разрешение и частота обновления монитора, активность портов и мощность зарядки. Настраивать устройство можно через фирменное приложение Anker или веб-интерфейс.

Набор разъемов включает HDMI и DisplayPort, два USB-C и три USB-A, а также гигабитный Ethernet. Один USB-C обеспечивает скорость 10 Гбит/с.

Док-станция рассчитана на питание мощностью до 100 Вт, однако около 20 Вт резервируется для работы самого устройства. Поэтому подключенному через USB-C ноутбуку может передаваться максимум 80 Вт.

Space Station не использует Thunderbolt и уступает соответствующим решениям по общей пропускной способности и возможностям подключения большого числа мониторов. Но и цена Anker Space Station ниже устройств с Thunderbolt.