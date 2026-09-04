Google представила WeatherNext 3 — «самую передовую и точную глобальную модель прогнозирования погоды»

Компания Google представила свою новую ИИ-модель WeatherNext 3 для предзакания погоды. Как и прошлые версии, эта создавалась Google DeepMind и Google Research.

WeatherNext 3 авторы называют самой передовой и точной глобальной моделью прогнозирования погоды на сегодняшний день, причём это не просто заявление, а оценка Brightband.

Как сказано в пресс-релизе, WeatherNext 3 генерирует почасовые прогнозы с различным пространственным разрешением, поддерживая физическую согласованность от общих глобальных ветровых режимов до местной топографии.

С помощью WeatherNext 3 мы можем визуализировать ключевые параметры поверхности — такие как температура и влажность — с разрешением 5 километров, другие параметры поверхности — с разрешением 10 километров, а параметры атмосферы, такие как скорость ветра, — с разрешением 25 километров. В целом, это обеспечивает глобальную картину погоды примерно в пять раз более четкую, чем наша предыдущая модель, WeatherNext 2, которая выдавала прогнозы на сетке 25 километров с шагом в 6 часов. Google

Google говорит, что одно из ключевых отличий новой модели заключается в том, на чём она обучалась. Большинство моделей прогнозирования погоды на основе ИИ, включая и предыдущую WeatherNext 2, обучаются на данных численных моделей прогнозирования погоды. Хотя модели ЧПП полезны, они представляют собой сложные физические симуляции, выполняемые на суперкомпьютерах, и имеют шестичасовую задержку в обработке данных. Эта задержка может привести к искажениям для быстро меняющихся переменных, таких как осадки или температура поверхности.

Благодаря использованию мозаики данных с глобальных геостационарных спутников в режиме реального времени, наша новая модель получает богатое, постоянно обновляемое представление об атмосфере. Это позволяет модели генерировать новый прогноз каждый час, каждый из которых основан на самых последних доступных спутниковых наблюдениях с разрешением до 5 километров. Google

Напомним, ранее модель WeatherNext прошлого поколения показала, что способна предсказывать развитие ураганов лучше других климатических моделей.

Что касается новой модели, она уже в поисковике Google, приложении Gemini, Google Maps, Google Maps Platform Weather API и Google Earth Engine.