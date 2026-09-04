Китайцы нашли способ создавать передовую память DRAM без запрещенного западного оборудования

Китайский производитель оборудования для полупроводников Naura Technology Group сообщил о разработке двухэтапного процесса травления, который может использоваться при создании 3D DRAM. По данным компании, технология позволяет равномерно обрабатывать структуры как минимум с 64 парами слоев и потенциально дает возможность повышать плотность памяти за счет вертикального масштабирования.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

3D DRAM считается одним из перспективных направлений развития оперативной памяти. Как и в случае с 3D NAND, производители постепенно переходят от преимущественного уменьшения элементов в горизонтальной плоскости к формированию многослойных вертикальных структур. Для китайской полупроводниковой отрасли такой подход особенно важен из-за ограниченного доступа к передовой EUV-литографии.

Процесс Naura рассчитан на многослойные структуры из чередующихся слоев кремния (Si) и кремний-германия (SiGe). При создании 3D DRAM определенные слои SiGe необходимо селективно удалить, сформировав пространство для будущих элементов памяти. Одна из главных проблем заключается в том, чтобы равномерно протравить глубокую структуру, не повредив расположенные между слоями участки кремния.

Naura предлагает разделить процесс на два этапа. Сначала нейтральные фторсодержащие радикалы преимущественно воздействуют на SiGe, практически не затрагивая кремний. Затем проводится плазменная очистка, которая удаляет побочные продукты реакции. Без этого они могут накапливаться внутри структуры и препятствовать равномерному травлению нижних слоев.

По данным Naura, селективность травления SiGe относительно кремния превышает 500:1 — то есть кремний-германий удаляется более чем в 500 раз быстрее кремния. Для структуры из 64 пар слоев заявлена равномерность обработки более 95%.

Разработка потенциально представляет интерес для китайских производителей памяти, той же CXMT, которая пытается сократить отставание от Samsung, SK hynix и Micron. Вертикальное масштабирование в перспективе может позволить увеличивать плотность DRAM без сильной зависимости от дальнейшего уменьшения размеров элементов с помощью передовой литографии.