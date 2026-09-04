Движок Unreal Engine 5 не полностью подходил создателям The Witcher 4, поэтому они работают вместе с Epic Games

Авторы CD Projekt RED продолжают понемногу делиться подробностями о The Witcher 4 и не только. Согласно свежим заявлениям студии, грядущая игра будет сильно отличаться от прочих проектов на основе движка Unreal Engine 5.

Оказывается, польские умельцы напрямую работают с Epic Games для доработки движка под собственные нужды. Причём уже в ходе разработки авторы поняли, что UE5 не полностью подходит для их задач и скооперировались с создателями движка.

Это был важный вопрос, который мы задавали себе, потому что расширение границ возможного в плане визуального оформления игр, кинематографической атмосферы, очень и очень важно. И это был большой вопросительный знак, когда мы находились на этапе исследований и разработок: подойдет ли нам Unreal Engine 5 или нет. Мы действительно задавали себе все эти вопросы, и в некоторых случаях ответ был: «пока нет». Но вместе с Epic мы можем довести дело до этого уровня. Я знаю, когда мы перешли на новую технологию, люди говорили: «О, это будет ещё одна игра, похожая на Unreal». Но это не так. Мы действительно сможем выделиться. Люди будут чувствовать, что это всё ещё игра от CDPR, и с точки зрения фанатов, технология, лежащая в основе игры, будет неактуальна Михал Новаковски, со-генеральный директор CD Projekt RED

Напомним, игра ожидается в 2028 году, но пока это целевой год выхода, а точной даты нет вообще.