Внешне почти калька с Apple, но технически очень необычный продукт. Kuycon представила монитор W34KB за 1300 долларов

Компания Kuycon представила монитор W34KB, который по дизайну похож одновременно на мониторы Apple Studio Display и на ушедший на пенсию Mac Pro.

Новинка, как можно видеть, в целом похожа на монитор Apple, но при этом задняя панель не гладкая, а имеет перфорацию, похожую на то, что было у большого настольного ПК купертинского гиганта.

При этом по параметрам этот монитор заметно отличается от Studio Display. Как минимум это сверхширокоформатная модель на основе панели Fast HVA диагональю 34 дюйма.

При этом разрешение тут составляет 5120 х 2160 пикселей, тогда как почти все 34-дюймовые мониторы такого формата на рынке имеют разрешение 3440 х 1440 пикселей, так что W34KB предлагает намного большую плотность пикселей. Что касается кадровой частоты, это 180 Гц. Есть режим с 360 Гц при разрешении 2560 х 1080 пикселей.

То есть по итогу визуально монитор зачем-то очень сильно копирует два разных продукта Apple, а вот по параметрам решение очень необычное для рынка.

Что касается цены, она немаленькая. Даже в Китае за новинку просят 1300 долларов.