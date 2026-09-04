Внешне почти калька с Apple, но технически очень необычный продукт. Kuycon представила монитор W34KB за 1300 долларов

34-дюймовый 5К ультравайд

Мониторы

Компания Kuycon представила монитор W34KB, который по дизайну похож одновременно на мониторы Apple Studio Display и на ушедший на пенсию Mac Pro.

Новинка, как можно видеть, в целом похожа на монитор Apple, но при этом задняя панель не гладкая, а имеет перфорацию, похожую на то, что было у большого настольного ПК купертинского гиганта.

При этом по параметрам этот монитор заметно отличается от Studio Display. Как минимум это сверхширокоформатная модель на основе панели Fast HVA диагональю 34 дюйма.

Фото 1
Источник изображения: Videocardz

При этом разрешение тут составляет 5120 х 2160 пикселей, тогда как почти все 34-дюймовые мониторы такого формата на рынке имеют разрешение 3440 х 1440 пикселей, так что W34KB предлагает намного большую плотность пикселей. Что касается кадровой частоты, это 180 Гц. Есть режим с 360 Гц при разрешении 2560 х 1080 пикселей.

То есть по итогу визуально монитор зачем-то очень сильно копирует два разных продукта Apple, а вот по параметрам решение очень необычное для рынка.

Что касается цены, она немаленькая. Даже в Китае за новинку просят 1300 долларов.

Samsung Galaxy S26 FE протестировали на автономность: он заметно обошел Galaxy S25 FE, хотя емкость батарей у них одинаковаДвижок Unreal Engine 5 не полностью подходил создателям The Witcher 4, поэтому они работают вместе с Epic Games

Комментарии

правилами