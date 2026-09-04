Samsung Galaxy S26 FE протестировали на автономность: он заметно обошел Galaxy S25 FE, хотя емкость батарей у них одинакова

Сегодня стартовали официальные продажи Samsung Galaxy S26 FE, и сегодня же ресурс GSMArena опубликовал тесты автономности: несмотря на использование аккумулятора той же емкости, что и у Galaxy S25 FE, новая модель проработала почти на три часа дольше предшественника.

В тесте активного использования GSMArena Galaxy S26 FE продержался 14 часов 49 минут против 11 часов 56 минут у S25 FE и 11 часов 47 минут у S24 FE. Особенно заметно выросло время веб-серфинга и воспроизведения видео, но улучшились также результаты в играх и при телефонных разговорах.

По данным GSMArena, одной из возможных причин прироста автономности стал переход с Exynos 2400 на новую SoC Exynos 2500.

Скорость зарядки у Galaxy S26 FE практически не изменилась. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную мощностью 15 Вт. За 15 минут аккумулятор восполняет 40% заряда, а за полчаса — 69%, что немного выше заявленных Samsung 65%.

Скриншот сайта GSMArena Источник изображения: GSMArena

После этого мощность зарядки заметно снижается, поэтому полный цикл занимает около 1 часа 10 минут. Примерно столько же требуется Galaxy S25 FE и Galaxy S24 FE (несмотря на поддержку последним лишь 25-ваттной зарядки). Отмечается, что Samsung, вероятно, использует более консервативную кривую мощности на завершающем этапе, чтобы снизить нагрев и нагрузку на аккумулятор.