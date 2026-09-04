Бразилия дала дата-центрам налоговые каникулы на 5 лет и потребовала экологичного электричества

Сенат единогласно одобрил законопроект ReData — нулевые федеральные налоги на оборудование для ЦОДов в обмен на энергию из низкоэмиссионных источников

1 сентября Сенат Бразилии символическим голосованием — без единого возражения — одобрил законопроект, учреждающий Специальный налоговый режим для услуг дата-центров (ReData). Документ направлен президенту на подписание.

ReData приостанавливает на 5 лет федеральные налоги на компоненты и оборудование ИКТ для авторизованных ЦОДов. После выполнения условий налоги конвертируются в полное освобождение. Программа также меняет критерии проверки импорта: вместо «отсутствия отечественного аналога» используется понятие «отсутствия эквивалентного отечественного производства».

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Законодательный процесс тянулся с февраля. Палата депутатов одобрила ReData ещё 25 февраля, но Сенат в тот же день снял документ с повестки под давлением компаний, ассоциаций и парламентских фракций. Ключевой компромисс касался источников энергии: сенатор Лаэрсио Оливейра настаивал на включении природного газа в число возобновляемых источников. Пленарное заседание нашло выход в редакционной правке — вместо перечисления конкретных источников текст требует энергии из «низкоэмиссионных источников», что расчистило путь к единогласному одобрению.

Среди обязательных условий для льготников: покрытие всей контрактной потребности в электричестве за счёт возобновляемой или низкоэмиссионной энергии, эффективность водопользования не выше 0,05 литра на кВт-ч в системах охлаждения, публикация отчётов об устойчивости. Компании также обязаны инвестировать 2% стоимости оборудования, подпадающего под льготы, в исследования и разработки — минимум 40% этих средств должны уйти в Северный, Северо-Восточный и Центрально-Западный регионы. Ещё 10% установленной мощности, получающей льготы, необходимо резервировать для внутреннего рынка, включая предоставление мощностей научным и технологическим учреждениям.