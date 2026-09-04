Представлены потолочные светильники с ИИ Govee Sky Ceiling Light

По замыслу создателей, они поддерживают бодрость и настроение

Govee на выставке IFA 2026 в Берлине представила новые потолочные светильники с ИИ. Одной из особенностей стала технология освещения с акцентом на определенную часть видимого спектра — компания называет ее «478nm Vitality Spectrum» и отмечает, что такой свет может способствовать поддержанию циркадных ритмов, бодрости и настроения.

Технология демонстрируется на потолочных светильниках Govee Sky Ceiling Light и Govee Ceiling Light Ultra. Управлять устройствами можно через мобильное приложение с интегрированным ИИ. Цены немалые — от 400 евро.