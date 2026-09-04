4,5 млрд лет покоя подходят к концу: сближение с Сатурном запустило превращение кентавра в комету

Астрономы обнаружили редкий пример того, как кентавр — небольшое ледяное тело внешней части Солнечной системы — начинает превращаться в комету. Объект 450P/LONEOS уже формирует вокруг себя облако газа и пыли, что может стать первым наглядным подтверждением переходной стадии между кентаврами и короткопериодическими кометами семейства Юпитера.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

450P/LONEOS был открыт в 2004 году. Кентавры обращаются между орбитами Юпитера и Нептуна и считаются выходцами из пояса Койпера. Их орбиты нестабильны: под воздействием гравитации планет-гигантов такие тела либо покидают Солнечную систему, либо постепенно мигрируют ближе к Солнцу, превращаясь в кометы.

Команда планетолога Чарльза Шамбо из Университета Центральной Флориды обнаружила у 450P признаки именно такого превращения. Наблюдения телескопа Gemini North показали, что с 2019 по 2024 год вокруг ядра сформировалась и заметно увеличилась кома — облако газа и пыли, характерное для активных комет.

Вероятной причиной стала близкая встреча с Сатурном в 1992 году. Тогда объект прошел примерно в 4,6 млн километров от планеты, после чего его орбита изменилась. Теперь ближайшая точка к Солнцу находится на расстоянии около 5,4 астрономической единицы — лишь немного дальше орбиты Юпитера. В августе 2024 года 450P впервые прошел новый перигелий и получил значительно больше солнечного тепла, чем в предыдущих циклах.

Наблюдения космического телескопа James Webb выявили в коме углекислый газ, но не обнаружили водяного пара. По мнению ученых, на таком расстоянии температура еще недостаточно высока для активного испарения водяного льда, поэтому нынешняя активность, вероятнее всего, вызвана именно CO₂.

JWST также обнаружил возможные следы кристаллического водяного льда. Это особенно важно, поскольку лед в древних телах внешней Солнечной системы долгое время сохраняется в аморфном состоянии. При постепенном нагреве он перестраивается в кристаллическую форму, высвобождая заключенные внутри газы, которые выбрасывают в космос пыль и ледяные частицы. Таким образом, 450P может прямо сейчас переживать тепловую трансформацию материала, сохранившегося со времен формирования Солнечной системы около 4,5 млрд лет назад.

Сейчас объект совершает полный оборот вокруг Солнца за 22 года, поэтому формально еще не относится к кометам семейства Юпитера, период которых не превышает 20 лет. Однако будущие гравитационные встречи с планетами-гигантами могут вновь изменить его орбиту и завершить этот переход.

Поскольку активность наблюдается лишь у небольшой части известных кентавров, 450P/LONEOS дает астрономам уникальную возможность изучить самые ранние стадии рождения новой кометы.