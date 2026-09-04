7 лет обновлений, One UI 9.0 из коробки, 4900 мА·ч, Exynos 2500 и IP68 за 700 долларов. Samsung Galaxy S26 FE поступил в продажу

Во всех версиях только 8 ГБ памяти

Samsung запустила мировые продажи Galaxy S26 FE — нового и, вероятно, последнего члена флагманской линейки Galaxy S26. Cтоимость базовой версии с 8/128 ГБ в США составляет 700 долларов, в Великобритании — 700 фунтов, в большинстве европейских стран — 800 евро. Цена версии с 256 ГБ памяти — 800 долларов, 800 фунтов и 900 евро соответственно.

Galaxy S26 FE получил 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1900 нит. Под экраном расположен оптический сканер отпечатков пальцев. Боковая рамка металлическая, экран защищает стекло Gorilla Glass Victus+, есть защита от пыли и воды — IP68.

Аппаратной основой стала Exynos 2500. Смартфон поставляется с Android 17 и оболочкой One UI 9.0 из коробки, Samsung обещает семь лет обновлений, причем это будут большие обновления — и ОС, и безопасности. Модель также получила большинство функций Galaxy AI, доступных старшим представителям семейства Galaxy S26.

Основная камера состоит из трех модулей: главного 50-мегапиксельного, 12-мегапиксельного в составе сверхширокоугольной камеры и 8-мегапиксельного в составе модуля с телеобъективом. Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп.

Емкость аккумулятора составила 4900 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт и беспроводная на 15 Вт. Также есть поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Samsung Pay и беспроводного режима DeX. Для проводного подключения используется USB-C с интерфейсом USB 2.0.