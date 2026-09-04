16 ядер Zen 5 с частотой до 5,2 ГГц и до 192 ГБ объединенной памяти LPDDR5X — в совсем небольшом корпусе. GMKTech показала мини-ПК Evo X5

GMKTech представила на выставке IFA 2026 Evo X5 — мини-ПК для локального запуска больших ИИ-моделей. Новинка построена на 16-ядерном AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 и может оснащаться до 192 ГБ объединенной памяти LPDDR5X, доступной CPU и встроенной графике.

Большой объем общей памяти — одна из ключевых особенностей Evo X5. По данным GMKTech, компьютер способен локально запускать LLM масштаба до 300 млрд параметров. В демонстрации с квантованной Qwen 3.8 система генерировала около 18–20 токенов в секунду — достаточно высокая скорость для такого устройства. В состав Ryzen AI Max+ PRO 495 также входит NPU с производительностью до 55 TOPS.

GMKTech пока не раскрыла стоимость Evo X5 — ее объявят осенью.