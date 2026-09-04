Китай возьмет пространство между Землей и Луной под наблюдение — 30 космических аппаратов запустят к 2030 году

Китай будет мониторить область от низкой околоземной орбиты до расстояния около 2 млн километров от Земли

Китай объявил о запуске международного научного проекта Earth-Moon Cube Constellation, в рамках которого будет создана распределенная группировка малых спутников для непрерывного изучения пространства между Землей и Луной. Проект представили 4 сентября на конференции Deep Space Exploration (Tiandu) 2026.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Основу будущей системы составят 30 спутников формата 12U CubeSat массой до 30 кг каждый. Их планируют вывести на высокоэллиптическую резонансную орбиту Земля — Луна шестью отдельными запусками, а часть аппаратов разместить на окололунных орбитах. Полностью развернуть группировку рассчитывают к 2030 году.

Главная задача проекта — перейти от разрозненных наблюдений отдельных космических аппаратов к постоянному мониторингу всей системы Земля — Луна. Одновременно работая из разных точек пространства, спутники будут изучать космическую погоду, радиационную обстановку, регистрировать гамма-всплески и собирать данные, необходимые для исследования лунных ресурсов.

По расчетам разработчиков, сеть позволит значительно повысить точность определения координат источников гамма-всплесков — вплоть до долей угловой секунды, а также отслеживать развитие солнечных и магнитосферных явлений в масштабах всей окололунной области.

Организаторы определяют пространство Земля — Луна как область от низкой околоземной орбиты до расстояния около 2 млн километров от Земли. Сегодня эта зона остается недостаточно изученной, поскольку большинство данных поступает от отдельных миссий, не обеспечивающих непрерывных измерений. Между тем именно здесь в ближайшие годы будут проходить пилотируемые экспедиции и формироваться будущая лунная инфраструктура.

Проект реализуют китайская Лаборатория исследования дальнего космоса и Международная ассоциация исследования дальнего космоса при поддержке Азиатско-Тихоокеанской организации космического сотрудничества. К инициативе уже присоединились научные организации Таиланда, Сербии, Египта, Сенегала и Индонезии.

Китай также намерен бесплатно предоставить партнерам три типа стандартной научной аппаратуры: детекторы высокоэнергетических частиц, космические магнитометры и приборы регистрации гамма-всплесков. Участники проекта будут совместно разрабатывать технические стандарты, обмениваться научными данными, обучать специалистов и координировать развитие всей группировки.

Первая стадия инженерной разработки уже началась, проектирование спутников, научной аппаратуры и наземного комплекса управления близится к завершению. В перспективе Earth-Moon Cube Constellation должна стать первой международной системой постоянного сетевого мониторинга пространства между Землей и Луной.