Российский производитель чипов заложил сотни установок, в том числе и системы ASML — деньги могут пойти на новый завод по производству 28-нанометровых микросхем

Зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» повторно оформил залог на сотни единиц оборудования для производства микросхем, включая литографические установки ASML, системы ионной имплантации и оборудование Applied Materials и Tokyo Electron. Как сообщает CNews, последующий залог может быть связан с привлечением нового финансирования для развития предприятия.

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Сведения о договоре последующего залога движимого имущества от 21 августа 2026 года появились в реестре юридически значимых сведений. Сам «НМ-Тех» детали сделки не раскрывает, а имя нового залогодержателя в опубликованных документах отсутствует. Ранее аналогичное имущество использовалось в качестве обеспечения финансирования со стороны ВЭБ.РФ, которому принадлежит компания.

В перечень вошло ключевое оборудование полупроводникового производства: литографы ASML PAS5500, включая установку с длиной волны 248 нм, комплексы TEL ACT8MEGA для работы с фоторезистом, а также системы плазмохимического травления и осаждения Applied Materials и Tokyo Electron.

Кроме технологических линий, в обеспечение включены измерительные приборы, 28 чиллеров и холодильных машин, пять газопоршневых электростанций Wartsila, системы видеонаблюдения, контроля доступа, противодействия БПЛА и несколько автомобилей.

Речь идет именно о последующем залоге — механизме, при котором уже обремененное имущество используется для получения нового финансирования. Такая практика широко применяется при реализации капиталоемких промышленных проектов и сама по себе не означает продажу или изъятие оборудования.

Опрошенные CNews участники рынка предполагают, что привлеченные средства могут быть связаны с подготовкой проекта перспективной фабрики «ФАБ-300», где в будущем планируется освоить выпуск микросхем по 28-нм технологии. Однако официального подтверждения этой версии нет, «НМ-Тех» ситуацию не комментирует.

Эксперт Strategy Partners Анна Васильева оценила рыночную стоимость перечисленного оборудования примерно в 5–12 млрд рублей.

В 2023 году ВЭБ.РФ уже открыл «НМ-Теху» кредитную линию на 116,4 млрд рублей для приобретения оборудования и запуска производства. Сейчас компания развивает в Зеленограде «Фаб-200» на базе бывшего предприятия «Ангстрем-Т», где осваивает техпроцессы 250 и 130 нм и разрабатывает 90-нм технологию. На проектную мощность фабрику планируют вывести к 2028 году — до 15 тысяч 200-миллиметровых кремниевых пластин в месяц.