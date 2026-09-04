Honor сделала смартфон с выдвижной камерой, а Ulefone представила неубиваемый смартфон Xsnap 7 Pro со съемной экшен-камерой. И у этой камеры есть своя память
Камера крепится к смартфону на магните
Бренд RugOne, принадлежащий Ulefone, представил защищенный смартфон Xsnap 7 Pro с необычной конструкцией: в его заднюю панель встроена съемная экшен-камера.
«Фишка» новинки — компактный кубический модуль, который крепится к корпусу магнитами. Камеру можно снять и использовать отдельно от смартфона, закрепив, например, на одежде или снаряжении для съемки от первого лица. Она поддерживает запись видео в разрешении 2,7K при 30 кадрах в секунду.
Встроенного аккумулятора экшен-камеры хватает примерно на 40 минут непрерывной записи. Модуль оснащен собственным накопителем на 64 ГБ, подключается к смартфону по беспроводной связи через фирменное приложение и выдерживает погружение в воду на глубину до 5 метров.
Что касается самого Xsnap 7 Pro, то он получил защиту IP69K, 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией и 64-мегапиксельную инфракрасную камеру с ИК-подсветкой. Смартфон построен на SoC MediaTek Dimensity 8400. Экран AMOLED — с диагональю 6,67 дюйма и кадровой частотой 120 Гц. Остальные характеристики раскроют позже.
7 сентября RugOne Xsnap 7 Pro появится на Kickstarter, первые покупатели смогут заказать устройство за 800 евро. Глобальные продажи стартуют в октябре по цене 1000 долларов.
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