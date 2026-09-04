Представлена целая серия магнитных зарядных устройств MagFlow от Ugreen

На выставке IFA 2026 компания Ugreen представила линейку магнитных беспроводных зарядных устройств MagFlow с поддержкой стандарта Qi2 и мощностью до 25 Вт. Все модели рассчитаны на быструю зарядку современных смартфонов с магнитным креплением и отличаются компактным дизайном.

Компактное зарядное устройство с модельным номером W759 одновременно заряжает iPhone на 25 Вт и наушники на 5 Вт.

Станция W760 добавляет к этим возможностям ещё и зарядку Apple Watch на 5 Вт: телефон ставится на большую магнитную площадку, часы — на маленькую, а наушники можно положить рядом.

Автомобильная модель WM701 крепится на стекло с помощью присоски и выдаёт те же 25 Вт по Qi2. Магнитный держатель надёжно фиксирует смартфон в любом положении, что удобно для навигации во время поездок.

На стенде Ugreen на IFA 2026 также показали MagFlow Pro — беспроводную зарядную станцию на 25 Вт с активной системой охлаждения. Устройство получило награду CHIP Highlight и выделяется среди остальных моделей линейки за счёт вентилятора.