Первый карманный аккумулятор с жидкостным охлаждением Ugreen: живые фото

Наш корреспондент на выставке IFA 2026 заснял Ugreen MagFlow Pro — необычный магнитный внешний аккумулятор, который производитель называет первым портативным АКБ со встроенным микронасосом и системой жидкостного охлаждения.

Устройство получило ёмкость 10 000 мА•ч и двухкомпонентную конструкцию, а его стоимость на зарубежном рынке составляет около $150.

Главная особенность новинки раскрывается во время интенсивной беспроводной зарядки. При повышении нагрузки запускается микронасос, который подает охлаждающую жидкость и отводит тепло от наиболее горячих участков смартфона. По задумке Ugreen, такая система должна уменьшать нагрев устройства и помогать сохранять стабильную скорость зарядки даже при высокой нагрузке.

MagFlow Pro поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 25 Вт. Для проводной предусмотрены встроенный кабель USB-C и отдельный порт USB-C, каждый с мощностью до 45 Вт. Гаджет совместим с протоколами PD 3.0, QC 4.0 и PPS.