9000 мАч и защита IP69K за 320 долларов. Poco X8 вышел в Индии

Вместе со смартфоном Poco X8 Power сегодня в Индии вышла другая модель подешевле — Poco X8. Особенностью устройства стала аккумуляторная батарея емкостью 9000 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 67 Вт, а также обратная зарядка мощностью 22,5 Вт.

Poco X8 оснащен 6,83-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Поддерживаются HDR10+ и Dolby Vision. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2.

В основе смартфона лежит SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Объемы оперативной памяти — 6 или 8 ГБ, флеш-памяти — 128 или 256 ГБ. В основной камере используются датчики с разрешением 50 и 2 Мп, фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Также в оснащении подэкранный сканер отпечатков пальцев, ИК-излучатель и стереодинамики с Dolby Atmos. Смартфон защищен от пыли и воды в соответствии со степенью IP69K.

Poco X8 работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16. Компания обещает четыре крупных обновления Android и шесть лет патчей безопасности.

Цены такие: 6/128 ГБ — 29 999 рупий ($320), 8/128 ГБ — 32 999 рупий ($350), 8/256 ГБ — 35 999 рупий ($380). Продажи начнутся 11 сентября через Flipkart.