OpenAI выпустила GPT-6 Astra и заговорила о начале эры AGI

OpenAI выпустила GPT-6 Astra — новую флагманскую модель, которую компания считает важной вехой на пути к AGI. По словам сооснователя и президента OpenAI Грега Брокмана, уже сейчас не будет преувеличением говорить о наступлении эры AGI, а через несколько лет нынешний период могут назвать моментом его появления.

В OpenAI особенно выделяют способности Astra самостоятельно работать с компьютером и браузером, писать код и решать сложные математические задачи. В тестах модель, по данным компании, смогла быстрее среднего человека записаться на приём в американское ведомство по выдаче водительских прав, искать вакансии и подбирать жильё.

Доступ к Astra OpenAI начнёт открывать в ближайшие дни, сначала для корпоративных клиентов программы раннего доступа Daybreak, затем для подписчиков ChatGPT Plus, Pro и Business. Бесплатный доступ пока не анонсирован. Для наиболее дорогих тарифов уже обозначены жёсткие лимиты: ChatGPT Pro за $200 позволяет отправить 200 сообщений с Astra Pro в неделю, а тариф за $100 — только 50 сообщений. При этом квота в 50 сообщений является общей для GPT-6 Pro и GPT-5.6 Sol Pro.

Тест BenchCAD проверяет, насколько хорошо модели восстанавливают 3D-объекты по изображениям с разных ракурсов, генерируя для этого код. GPT-6 Astra показала лучший результат в представленном сравнении: 95,9% геометрического совпадения против 83,3% у GPT-5.6 Sol и 84,3% у Claude Fable 5.1.5. Расчётная стоимость запросов в указанных конфигурациях примерно на 43% ниже, чем у Sol, и на 86% ниже, чем у Fable 5.1. Источник изображения: OpenAI

Как мы писали ранее, рост возможностей Astra оказался особенно заметным в кибербезопасности. OpenAI впервые официально отнесла модель к критическому уровню возможностей по собственной оценке: при наличии необходимых инструментов и доступа Astra уже способна самостоятельно искать ранее неизвестные уязвимости и строить способы их эксплуатации в защищённых системах.

Перед выпуском компания несколько недель усиливала защиту Astra, добавив более строгие ограничения на опасные киберзапросы, системные классификаторы и многоуровневый мониторинг.

При этом сама OpenAI признаёт, что контроль над поведением таких моделей становится всё сложнее по мере роста их возможностей. Главный научный сотрудник компании Якуб Пачоцки заявил, что мониторинг внутренних рассуждений Astra может стать ограничением дальнейшего масштабирования: если уверенность в способности отслеживать соответствие модели требованиям безопасности снизится ниже приемлемого уровня, то OpenAI готова приостановить дальнейшее увеличение её возможностей.