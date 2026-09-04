3100 евро за полуторалитровый мини-ПК. Представлен Lenovo ThinkCentre X Ultra на Ryzen AI Max+ PRO 495

Компания Lenovo представила мини-ПК ThinkCentre X Ultra в компактном корпусе объёмом 1,6 литра, но при этом оснащённый мощной платформой, подходящей как для игр, так и для работы с ИИ.

Сердцем новинки служит процессор Ryzen AI Max+ PRO 495 с 16 ядрами, мощным графическим ядром Radeon 8065S и поддержкой до 192 ГБ оперативной памяти. Правда, конкретно ПК Lenovo будет предлагать до 128 ГБ. Что касается хранения данных, ПК позволяет установить два SSD.

Новинка имеет габариты 183 × 183 × 51 мм и выглядит лаконично. Среди портов есть Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 UHBR10, HDMI 2.1 FRL и RJ45 10GbE. Кроме того, до четырех таких мини-ПК можно объединить в кластер для увеличения производительности в ряде задач.

Продажи стартуют в ноябре по цене от 3100 евро.