Сбои у «Ростелекома» — пользователи массово жалуются на проблемы с интернетом

Пользователи «Ростелекома» массово жалуются на проблемы в работе сервисов оператора. Согласно данным портала «Сбой.рф», 4 сентября количество пользовательских сообщений о неполадках достигло 1876 против 581 за предыдущий день — более чем втрое больше.

Изображение сгенерировано Grok Источник изображения: Grok

скриншот ресурса «Сбой.рф» Источник изображения: Сбой.рф

За последние 12 часов жалобы поступали как минимум из 29 регионов России. При этом подавляющее большинство сообщений — около 93% — пришлось на Москву. Пользователи жалуются на сбой в подключении к Wi-Fi или сильное снижение скорости интернета, вместе с тем IPTV работает. О причинах сбоя данных пока нет.