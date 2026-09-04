AMD представила настольный ПК Threadripper Halo Station с 96-ядерным CPU и двумя ИИ-ускорителями

Компания AMD представила компьютер под названием Threadripper Halo Station. Это рабочая станция с жидкостным охлаждением и, как ясно из названия, процессором Threadripper в основе.

Если точнее, сердцем служит топовый на сегодня 96-ядерный Ryzen Threadripper PRO 9995WX. А для работы с ИИ тут есть сразу два ускорителя Instinct MI350P со 144 ГБ памяти HBM3E у каждого. Это свежее решение, которое доступно в том числе в виде обычной карты расширения с PCIe.

Таким образом, суммарно тут 288 ГБ памяти для ускорителей, а оперативной памяти может быть до 2 ТБ. Собственно, именно столько было в демонстрируемой на IFA 2026 модели.

AMD говорит, что хочет устанавливать в такие системы до четырёх Instinct MI350P, то есть в этом случае памяти у ускорителей будет уже 576 ГБ. Что касается производительности, один такой ускоритель предлагает 4614 TFLOPS в режиме FP4. Правда, и потребляет до 600 Вт.

Само собой, никаких данных о ценах пока нет, да это и не потребительское решение.