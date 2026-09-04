Безлимитный спутниковый интернет Starlink на максимальной скорости — всего за $65. SpaceXAI раздает 50-процентные скидки на Starlink рядом со своими дата-центрами

SpaceXAI предложила жителям Мемфиса в Теннесси и соседнего Саутхейвена в Миссисипи 50-процентную скидку на домашний спутниковый интернет Starlink.

Скидка распространяется на все три домашних тарифа Starlink. План со скоростью до 100 Мбит/с подешевел с $55 до $27,50 в месяц, тариф на 200 Мбит/с — с $85 до $42,50, а Max — со $130 до $65. Кроме того, новым клиентам не придется платить за оборудование при аренде недавно представленного комплекта Starlink V5, что позволяет сэкономить до $349 первоначальных расходов.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Компания утверждает, что акцией уже воспользовались около 2000 жителей. Для Мемфиса это сравнительно небольшая аудитория: население города превышает 600 тыс. человек, а число домохозяйств составляет более 250 тыс.

Предложение может быть особенно интересно жителям районов, где пока нет оптоволоконных сетей. В то же время там, где доступен быстрый проводной интернет, Starlink не всегда имеет преимущества: местные операторы предлагают оптоволоконные тарифы со скоростью от 300 Мбит/с. Спутниковое подключение также может использоваться как резервный канал связи.

Акция появилась на фоне конфликта вокруг дата-центров xAI в Мемфисе. Экологические организации критикуют компанию из-за использования газовых турбин для электроснабжения объектов. По их утверждениям, часть генераторов работала без необходимых разрешений и увеличивала выбросы загрязняющих веществ.

Представители экологической организации SELC заявили, что жители региона ждут прежде всего решения проблем с энергетической инфраструктурой, а не скидок на интернет. Согласно опубликованной информации, SpaceXAI пообещала вывести из эксплуатации 69 газовых генераторов в течение года по мере ввода стационарной электростанции мощностью 1,2 ГВт.

Также 50-процентную скидку на Starlink компания предлагает жителям округа Вермиллион в Луизиане. Там SpaceX планирует построить новый космодром.