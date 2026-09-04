Теперь официально: активация DLSS 5 снижает производительность в 2-5 раз, и апскейлер не поможет. Появились тестых всех карт RTX 50

Авторы Hardware Unboxed протестировали DLSS 5 теперь уже в финальной её версии в игре NBA 2K27. Напомним, технология официально доступна пока только в ней. Забегая вперёд: чуда не случилось, и производительность с таким режимом падает просто чудовищно.

Хуже того, реализация DLSS 5 такова, что нейронный рендеринг запускается после работы апскейлера, так что активация этого самого апскейлера не особо выручает. Точнее, его включение повышает производительность, но, во-первых, повышает очень незначительно, а во-вторых, разницы между режимами работы апскейлера нет.

В итоге даже изначально столь нетребовательная игра, как NBA 2K27, при включении DLSS 5 фактически уничтожает большинство видеокарт. Причём производительность порой падает вовсе не на 50%, как во многих тестах на основе неофициального мода. К примеру, у RTX 5090 в 4K показатель снижается со 192 до 76 к/с, то есть в 2,5 раза.

Но это ещё цветочки. К примеру, у RTX 5070 Ti в 4K показатель падает в 3,8 раза, а в 1440р снижается в 2,6 раза. Для более слабых видеокарт в тяжёлых режимах падение может быть и пятикратным.

Да, можно сказать, что даже в этом случае видеокарты в целом справляются с игрой в своих целевых разрешениях. Только вот без DLSS 5 перед нами крайне нетребовательная игра. Тут на RTX 5070 Ti в 1440р при максимальных настройках можно получить 224 к/с, и это в разы больше, чем демонстрирует эта же карта в большинстве современных одиночных игр. А если изначальная производительность будет в пределах 60-80 к/с, то несложно догадаться, во что ситуация превратится при активации DLSS 5.

Вполне вероятно, именно по причине чудовищного падения производительности Nvidia изначально запускает технологию именно в такой игре. Другой вопрос, что вряд ли у компании получится решить эту проблему, и в итоге DLSS 5 в большинстве игр будет доступна только владельцам очень мощных видеокарт, и то, вероятно, нередко придётся снижать настройки самой графики.