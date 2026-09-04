iPhone 18 Pro Max еще не представлен, но его уже можно заказать в России — за 200 тыс. рублей

Но по гарантированной цене предлагается только 100 штук

Cеть restore: открыла раннее бронирование еще не представленного Apple iPhone 18 Pro Max. Версию с eSIM и 256 ГБ памяти предлагают за 199 990 рублей при полной предоплате. Всего в рамках акции доступно 100 смартфонов.

Оформить бронирование можно с 4 по 8 сентября 2026 года на сайте или в приложении restore:. Доставка предусмотрена только курьером, устройства будут отправлять в порядке поступления заявок. В сети рассчитывают начать поставки в третьей декаде сентября — уже после официального старта продаж новинки.

Согласно предварительным данным, смартфон получит 6,9-дюймовый дисплей Super Retina XDR LTPO с кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью до 2500 нит, платформу Apple A20 Pro, аккумулятор повышенной емкости, обновленный алюминиевый корпус и тройную основную камеру с двумя 48-мегапиксельными сенсорами и модулем телефото с 10-кратным оптическим зумом.