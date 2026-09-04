Подробный план по краже технологий Samsung появился через пару месяцев после основания CXMT. В суде раскрыли детали китайского проекта Hefei

Судебное разбирательство в Южной Корее по делу о предполагаемой краже технологий Samsung китайским производителем памяти CXMT получило интересное продолжение. Как сообщает NoCut News со ссылкой на материалы суда, следствие изучает документ под названием Project Hefei — предполагаемый план CXMT по получению технологий производства DRAM, найму бывших сотрудников Samsung и быстрому запуску собственного производства.

По версии прокуратуры, проект был разработан в августе 2016 года, спустя несколько месяцев после основания CXMT. Следствие утверждает, что уже к сентябрю компания рассчитывала получить доступ к Process Recipe Plan (PRP) Samsung — подробной технологической документации по выпуску DRAM, а к октябрю привлечь ключевых инженеров южнокорейского производителя.

Согласно обвинению, PRP включает около 620 технологических операций, содержащих сведения об оборудовании, расходных материалах и производственных процессах. Изначально CXMT якобы пыталась воспроизвести 18-нм техпроцесс, опираясь на опыт бывших сотрудников Samsung, однако этого оказалось недостаточно. После предполагаемого получения внутренней документации у компании, по данным следствия, появился собственный производственный план с конкретными поставщиками и моделями оборудования.

Прокуратура также утверждает, что документы распространялись среди специалистов, многие из которых ранее работали в Samsung. В материалах, как заявляет обвинение, сохранились внутренние обозначения и примечания, характерные для корпоративной документации южнокорейской компании.

Одним из ключевых свидетелей стал бывший исследователь Samsung по фамилии Чон. Ранее он был приговорен к семи годам лишения свободы за ручное копирование частей технологической документации перед переходом на работу, связанную с CXMT. Сам процесс по предполагаемой утечке технологий продолжается в Южной Корее с 2024 года и уже привел к нескольким обвинительным приговорам.

Дело привлекает особое внимание из-за стремительного развития самой CXMT. Основанная в Хэфэе в 2016 году компания уже через несколько лет наладила выпуск памяти DDR4 и сегодня является одним из крупнейших производителей DRAM, усиливая конкуренцию с Samsung, SK hynix и Micron.

При этом все утверждения о Project Hefei, объеме переданных технологий и предполагаемом ущербе Samsung остаются позицией южнокорейской прокуратуры и материалами продолжающегося судебного разбирательства. Окончательные выводы по этим эпизодам суд еще не вынес.