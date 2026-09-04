Он настолько тонкий, что даже не нашлось места для порта USB-C. Живые фото Lexar Muse — «самого тонкого портативного SSD в мире»

С объемом 1 ТБ и толщиной всего 3,8 мм

Lexar представила Muse — ультратонкий портативный SSD, рассчитанный в том числе на использование со смартфонами. Производитель называет новинку «самым тонким портативным SSD в мире»: толщина корпуса составляет всего 3,8 мм.

Размеры Lexar Muse — 80 х 48 х 3,8 мм. Накопитель можно закрепить на задней панели совместимого iPhone или Android-смартфона (удобно, например, при записи видео непосредственно на внешний накопитель).

Ради минимальной толщины Lexar отказалась от стандартного разъема USB-C непосредственно на корпусе накопителя. Вместо него используется фирменный кабель SnapLink, который магнитом крепится к SSD и передает данные и питание через подпружиненные контакты pogo pin. Для магнитного крепления самого Muse к смартфону потребуется специальный чехол-держатель.

По производительности Muse соответствует внешним SSD: максимальная скорость последовательного чтения — 1050 МБ/с, записи — 1000 МБ/с.

Накопитель совместим с iPhone, Android-устройствами, компьютерами с Windows и Mac. Для iPhone Lexar также предусмотрела приложение, способное автоматически создавать резервные копии отснятых материалов.

Lexar Muse поступит в продажу в четвертом квартале 2026 года в вариантах емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. Стоимость пока не объявлена.