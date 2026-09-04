Монстр автономности от Xiaomi с батареей 10 000 мАч, зарядкой 100 Вт, защитой IP69K, Snapdragon 6 Gen 5 и обновлениями на 6 лет. Представлен Poco X8 Power

Он может выступать в роли пауэрбанка

Принадлежащий Xiaomi бренд Poco представил в Индии смартфон X8 Power, главной особенностью которого стал кремний-углеродный аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч. При этом толщина корпуса смартфона не запредельная — 8,65 мм.

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку HyperCharge мощностью 100 Вт. Смартфон также способен работать в режиме пауэрбанка и заряжать другие устройства по кабелю с мощностью до 27 Вт. За увеличенную емкость пришлось заплатить массой: X8 Power весит 229 г (Poco X7 с батареей 5500 мА·ч — 190 г).

Poco X8 Power получил плоский экран AMOLED с диагональю 6,83 дюйма, разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц. Экран поддерживает HDR10+ и Dolby Vision, максимальная яркость — 3500 нит. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2 с поддержкой технологии Wet Touch 2.0 для управления мокрыми пальцами.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 6 Gen 5. Смартфон оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой, стереодинамиками и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Есть защита от пыли и воды — IP69K. Основная камера представлена двумя датчиками с разрешением 50 и 8 Мп.

Poco X8 Power работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16. Компания обещает четыре крупных обновления Android и шесть лет выпуска патчей безопасности.

В Индии новинка стоит 36 тыс. рупий (380 долларов), но для первых покупателей цена ниже — 33 тыс. рупий (350 долларов). Продажи начнутся 11 сентября через Flipkart.