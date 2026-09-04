«Мы принимаем меры, чтобы это больше не повторилось». Масштабный сбой Grok произошёл из-за проблем в вычислительном центре SpaceX

Проблемы возникли в вычислительном центре в Мемфисе и временно лишили пользователей доступа к ИИ-сервису

Илон Маск отреагировал на официальное извинение команды SpaceXAI за масштабный сбой Grok, произошедший 3 сентября.

Мы принимаем меры по исправлению ситуации, чтобы это больше не повторилось. Илон Маск

Причиной неполадок стали проблемы в вычислительном центре компании в Мемфисе, из-за которых часть инфраструктуры сервиса оказалась недоступна.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Маск подтвердил, что все затронутые системы уже восстановлены и Grok снова работает в штатном режиме. При этом компания намерена провести дополнительные корректирующие мероприятия, чтобы подобные сбои в будущем не приводили к длительным перебоям в работе сервиса.

Мы приносим извинения за проблемы, которые могли возникнуть у вас с Grok после сбоя в нашем вычислительном центре в Мемфисе сегодня утром. Мы также хотели бы извиниться перед нашими пострадавшими партнерами по вычислительным ресурсам. Все системы восстановлены и работают в штатном режиме. SpaceXAI

Инцидент вызвал заметную реакцию пользователей: одни жаловались на внезапную потерю доступа к ИИ-помощнику, другие после восстановления работы сервиса сообщили, что Grok снова доступен.