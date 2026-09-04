Солнце внезапно разбушевалось — зафиксированы сразу несколько плазменных выбросов

На снимках космических телескопов и коронографов заметна резкая активизация Солнца: сразу несколько выбросов плазмы наблюдаются у его восточного края.

Судя по характеру событий, их источники находятся на обратной стороне звезды, поэтому напрямую увидеть происходящее пока невозможно. Даже Solar Orbiter, который способен заглядывать за солнечный край, сейчас находится на стороне орбиты, обращённой к Земле, и наблюдает практически ту же область, что и земные аппараты.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Пока угрозы для Земли нет: плазма, выброшенная из текущего положения активных областей, не направляется в сторону нашей планеты. Однако ситуация может измениться, если повышенная активность сохранится ещё 4–5 суток. За это время скрытые группы солнечных пятен должны появиться на видимой стороне и приблизиться к линии Солнце–Земля — тогда потенциальные последствия новых вспышек и корональных выбросов массы станут гораздо серьёзнее.

Первые ответы могут появиться уже в ближайшие 1–2 суток. Предполагается, что находящиеся за краем Солнца группы пятен начнут выходить из-за горизонта, что позволит оценить их размеры и количество накопленной энергии.