Tesla Cybercab получит Starlink V5 и сможет транслировать 4K-видео прямо во время поездки

Starlink V5 вскоре начнут напрямую интегрировать в Tesla Cybercab. Спутниковая связь должна обеспечивать стабильное подключение не только для работы самого роботакси, но и для развлечений пассажиров — в том числе в местах с перегруженными или слабыми сотовыми сетями.

Илон Маск уже обозначил, насколько далеко компания хочет зайти: по его словам, Starlink позволит смотреть в Cybercab потоковое видео в разрешении 4K прямо во время движения.

Интеграция Starlink становится ещё одной частью концепции Cybercab — автомобиля без руля и педалей, полностью ориентированного на автономные поездки.

Tesla уже начала запуск роботакси в Остине, а публичные поездки на Cybercab должны стартовать 4 сентября.

Напомним, Starlink V5 обеспечивает скорость передачи данных более 375 Мбит/с. Среднее энергопотребление составляет всего 35–50 Вт, что примерно на 50% меньше по сравнению с терминалом V4. Антенна стала на 35% компактнее, а ее масса уменьшилась на 62% — до 1,1 кг.

Ранее Tesla опубликовала видео с краш-тестами Cybercab, сделав акцент на безопасности будущего роботакси.