Работы над ремейком первой части игры The Witcher приостановлены

Но это временное решение

Консоли и игры

Компания CD Projekt Red рассказала, что приостановила работу над ремейком первой части своей игровой франшизы The Witcher.

Ремейк был анонсирован в 2022 году без особых подробностей. У него не было официальной даты выхода, так что мы не знаем, когда изначально студия собиралась его выпустить. Однако теперь знаем, что точно уже после выхода The Witcher 4.

Фото 1
Источник изображения: CD Projekt Red через Gamespot

Сейчас разработчики полностью сконцентрированы на новой игре, которая ожидается в 2028 году, и дополнении Songs of the Past к третьей части, которое выйдет в 2027.

Авторы объяснили своё решение приостановить работы над The Witcher Remake в том числе из-за тесной связи производственных процессов с разработкой The Witcher 4, потому как ремейк будет построен на фундаменте, заложенном при разработке новой части.

До 16K при 60 к/с или 12K при 120 к/с. Ugreen первой в мире получила сертификацию HDMI 2.2 для своего кабеля«Самый безопасный автомобиль на дорогах». Tesla впервые показала, как Cybercab переживает столкновения

Комментарии

правилами