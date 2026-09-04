Работы над ремейком первой части игры The Witcher приостановлены

Компания CD Projekt Red рассказала, что приостановила работу над ремейком первой части своей игровой франшизы The Witcher.

Ремейк был анонсирован в 2022 году без особых подробностей. У него не было официальной даты выхода, так что мы не знаем, когда изначально студия собиралась его выпустить. Однако теперь знаем, что точно уже после выхода The Witcher 4.

Сейчас разработчики полностью сконцентрированы на новой игре, которая ожидается в 2028 году, и дополнении Songs of the Past к третьей части, которое выйдет в 2027.

Авторы объяснили своё решение приостановить работы над The Witcher Remake в том числе из-за тесной связи производственных процессов с разработкой The Witcher 4, потому как ремейк будет построен на фундаменте, заложенном при разработке новой части.