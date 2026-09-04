«Самый безопасный автомобиль на дорогах». Tesla впервые показала, как Cybercab переживает столкновения
Компания продемонстрировала серию жёстких испытаний кузова, работу подушек безопасности и контролируемую деформацию при столкновениях
Tesla опубликовала видео с краш-тестами Cybercab, сделав акцент на безопасности будущего роботакси.
В ролике показаны удары под разными углами, раскрытие подушек безопасности, а также столкновения с барьерами сбоку и сзади. По задумке компании, конструкция должна эффективно поглощать энергию удара и защищать пассажиров.
Двухместный автомобиль изначально создавался для полностью автономной работы и не имеет ни руля, ни педалей. Tesla утверждает, что безопасность закладывается не только в алгоритмы, но и непосредственно в конструкцию машины.
Tesla Cybercab спроектирован таким образом, чтобы стать самым безопасным автомобилем на дорогах.
Видео было опубликовано 3 сентября, в день запуска Cybercab в Остине.
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