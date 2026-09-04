До 16K при 60 к/с или 12K при 120 к/с. Ugreen первой в мире получила сертификацию HDMI 2.2 для своего кабеля

Ugreen заявила, что её 2-метровый кабель UG-UHD1-2M стал первым в мире кабелем HDMI 2.2, официально получившим сертификацию HDMI Forum. Новинка рассчитана на работу с современными устройствами, которым требуется максимальная пропускная способность для передачи сверхвысокого разрешения.

HDMI 2.2 использует технологию FRL2 и обеспечивает пропускную способность до 96 Гбит/с, хотя предусмотрены также варианты на 64 и 80 Гбит/с.

При максимальной скорости стандарт способен передавать изображение в разрешении 12K при 120 кадрах/с или 16K при 60 кадрах/с. Кроме того, заявлена поддержка несжатого 10- и 12-битного видео в 8K 60 Гц 4:4:4 и 4K 120 Гц 4:4:4.

Ещё одной особенностью HDMI 2.2 стал протокол индикации задержки, который должен улучшить синхронизацию изображения и звука.